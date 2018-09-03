Kapasitesi 211 bin olan cezaevlerinde 246 bin kişi var

Bakanlık verilerine göre 211 bin kapasiteli cezaevlerinde 246 bin kişi kalıyor

Cezaevlerinde doluluk oranı yüzde 117'ye ulaştı. 211 bin 274 kişilik kapasiteye sahip cezaevlerinde kalanların sayısı 246 bin 426.





Adalet Bakanlığı tarafından TBMM Dilekçe Komisyonuna gönderilen bilgi notuna göre, 449 cezaevinde toplam kapasite 211 bin 274. Ancak cezaevlerinde 246 bin 426 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Kapasitenin üzerindeki tutuklu ve hükümlülerin yerde yatmak zorunda kaldığı ve bazı cezaevlerinde tutuklu ve mahkumların sırayla yattığı basına yansımıştı.





15 Temmuz darbe girişiminin ardından cezaevleri dolup taştı. Çok sayıda kişi muhalif görüşleri nedeniyle cezaevinde tutulurken, hükümetin çok daha fazla sayıda cezaevi inşa etme planı var.





2023 yılına kadar 228 yeni cezaevi inşa edilecek ve mevcut kapasitenin üzerine 137 bin kişi daha eklenecek.





Böylece Türkiye'nin dört bir yanı cezaevleri ile örülmüş olacak.





Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde ihalesi ve yapımı bitmiş olup hizmete açılan ceza infaz kurumlarının yıllara göre dağılımı ve kapasiteleri şöyle oldu:





-2013 yılında 10 adet olup arttırılmış kapasitesi 8.485





-2014 yılında 14 adet olup arttırılmış kapasitesi 13.194





-2015 yılında 18 adet olup arttırılmış kapasitesi13.292





-2016 yılında 38 adet olup arttırılmış kapasitesi 26.572





-2017 yılında 9 adet olup arttırılmış kapasitesi 4.908.





Avrupa ülkelerine bakıldığında Türkiye’nin dikkat çekici şekilde artan tutuklu ve mahkum nüfusu var: Avrupa’da, 2006-2016 döneminde cezaevi nüfusu en fazla artış gösteren ülke Türkiye oldu.