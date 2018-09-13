Bakanlığın 'İspanya'ya gidecek' dediği, şarbonlu gemi Çeşme'ye döndü

Rahmeh adlı gemi Türkiye'nin gündemine geçtiğimiz hafta Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geldi

HAYTAP, "İçinde yüzlerce şarbonlu hayvancağızın olduğu, Rahmeh adlı Panama bandıralı gemi şu an itibarıyla halen İstanbul Ahırkapı açıklarındadır. Telef olan hayvancıkların çoğunun öğütülerek denize atıldığına dair tarafımıza haberler gelmektedir. Mersin, İzmir ve Bandırma üzerinden yüklerini dağıtarak İstanbul'a kadar geldiğini tahmin ediyoruz. Şarbon hastalığı göz yumularak yayılmakta, hiçbir yetkili için de soruşturma açılmamaktadır" duyurusu yaptı.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra şarbon hastalığı iddialarıyla gündeme gelen Panama bandıralı M/V Rahmeh adlı gemi 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açıldı.





BAKANLIK: İSPANYA'YA GİDECEK









Aynı gün Tarım ve Orman Bakanlığı, Rahmeh'le ilgili haberlerin 'asılsız ve yalan' olduğunu belirterek, "Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi bugün sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizini terk ederek İspanya'ya doğru hareket edecektir" açıklamasında bulundu.





GEMİ, EGE'YE DÜMEN KIRDI





Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, 6 Eylül'de İstanbul'dan ayrılıp Akdeniz'e açılan Rahmeh adlı gemi, Doğu Akdeniz'de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege'ye dümen kırdı. Sabah saatlerinde Çeşme açıklarında demirleyen geminin tek bir personeli almak için geldiği bildirildi.