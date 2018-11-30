Bakanlık İngiltere'ye yazdı: ByLock, cemaate para yardımı ve ihbar cezaya sebep olmaz

Tarık Toros / Tr724

ÇOK MÜHİM BİR KONUDA HABER VERECEĞİM







Vereceğim haber, Türkiye’de hukuk adına yapılan her şeyin hukuksuz olduğunu belgeliyor.





Öyle bir şey ki…





İki yılı aşkın süredir içeride tutulan on binleri, dışarıda açlığa mahkum edilen yüzbinleri yakından ilgilendiriyor.





Kaynağım çok sağlam: Türkiye Adalet Bakanlığı.





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Westminster Sulh Ceza Mahkemesi, 28 Kasım 2018, Çarşamba günü, Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil hakkında Türkiye’nin iade talebini reddetti.





Büyük haber oldu.





Ama bu yazıda bunu anlatmayacağım.





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Davaya bakan hakim, iade taleplerini, “Dava siyasi. Türkiye’de adil yargılama yok. Cezaevlerinde kötü muamele var. Suçlamalar delilsiz” diye özetlenebilecek kısa açıklamasıyla reddetti.





Sonra…





Sonra, yirmi küsür sayfalık gerekçeli kararını taraflara dağıttı.





İşte vereceğim haber oradan, o gerekçeli karardan.





Türkiye Adalet Bakanlığı, İngiliz mahkemesine, 8 Kasım 2018 tarihinde bir evrak sunuyor. Ve evrak, kanıt olarak dosyaya ekleniyor.





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Türkiye Adalet Bakanlığı o evrakta diyor ki:





“FETÖ davaları Yargıtay’da temyiz edilir. 2018 başından beri yerel mahkeme kararlarının yüzde 40’ı aşağıdaki nedenlerle bozuldu:





Sanığın Fethullah Gülen ve örgütüne sempati duymasına dayalı mahkûmiyet ve cezalar.

ByLock mesajlaşma uygulaması, suç teşkil eden eylemlerde kullanılmadığı sürece kanıt olarak kullanılamaz.

FETÖ’ye finansal destek sağlayan herhangi eylem, kendi başına örgüt üyeliğine kanıt değildir.

Mahkumiyet kararları, sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve diğer kanıtlara dayandırılamaz. Mahkeme, sanıkların sunduğu kanıtları da dinlemelidir.”

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Bitmedi.





Türk Adalet Bakanlığı devamla diyor ki:





“Birinin FETÖ üyesi veya destekçisi olduğunun söylenmesi, tek başına o kişinin suçlu bulunacağı ve/veya böyle bir mahkumiyetin temyizde doğru şekilde ele alınmayacağı anlamına gelmez.”





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Bu ne demek biliyor musunuz:





Yargıtay kararları ve Türkiye Adalet Bakanlığı’nın teyidi ile…





-Cemaat iltisaklı olmak,





-Telefonunda ByLock tespit edilmiş olmak,





-Cemaat kurumlarıyla herhangi finansal ilişki,





-Tek başına gizli tanık ifadeleri, vs..





SUÇ DEĞİL…!





Kişi bunlarla itham edilmiş olsa bile…





TEMYİZDE BOZULMUŞ.





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Türkiye, “Ülkemizde hukukun üstünlüğü var” diyebilmek İngiltere’ye bu mektubu yazdı ve bu, dünya çapında saygın bir mahkeme kararıyla zapta geçti.





Lakin İngiliz hakim, ikna olmadığı için, çarşamba günü Londra’daki karar duruşmasında iade kararı vermedi.





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İşte bu karar, hak arayan herkes için emsaldir.





Türkiye’de de dünyada da.





Alsınlar muhataplarının önüne koysunlar.





Yalanlamaya yüzleri yok, merak etmeyin.





Evrak kayda geçti bir kere.



