CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Ömer Süha Aldan: Bakanlardan biri itirafçı olabilir





Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk olayı olarak tarihe geçen 17-25 Aralık operasyonunun üzerinden dört yıl geçti. AKP, 15 Temmuz darbe girişimini, bakanları da içine alan soruşturma sürecinden başlatmaya yönelik bir algı operasyonu yürüteye çalışsa da bakanların da odağında yer aldığı yolsuzluk olayı ABD’de devam eden dava ve Sarraf’ın itiraflarıyla bir kez daha gündeme geldi. CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Ömer Süha Aldan ile o dönemi ve bu günü konuştuk. “Sarraf olup bitenin yüzde 10’unu anlattı. Bu tabloda görünen şu ki ya Türkiye’nin egemeni ile Amerika’nın egemeni anlaştılar ya da Amerika torbadaki turpun büyüğünü daha ortaya çıkarmadı” diyen Aldan ilginç bir iddiada daha bulunuyor. Aldan, AKP’nin Yüce Divan’dan kaçırdığı bakanların talimatla şu anda “suskun” kaldığını belirterek ekliyor, “Hiç belli olmaz bir de bakarsınız suçlamaların odağındaki bakanlardan birisi aniden yurtdışına çıkıp itirafçı olabilir.”





‘Bakanlardan biri de itirafçı olabilir’







Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk olayı olarak tarihe geçen 17-25 Aralık operasyonunun üzerinden dört yıl geçti. AKP, 15 Temmuz darbe girişimini, bakanları da içine alan soruşturma sürecinden başlatmaya yönelik bir algı operasyonu yürümeye çalışsa da bakanların da odağında yer aldığı yolsuzluk olayı ABD’de devam eden dava ve Sarraf’ın itiraflarıyla bir kez daha gündeme geldi. CHP’nin hukukçu milletvekillerinden Ömer Süha Aldan ile o dönemi ve bu günü konuştuk. “Sarraf olup bitenin yüzde 10’unu anlattı. Bu tabloda görünen şu ki ya Türkiye’nin egemeni ile Amerika’nın egemeni anlaştılar ya da Amerika torbadaki turpun büyüğünü daha ortaya çıkarmadı” diyen Aldan ilginç bir iddiada daha bulunuyor. Aldan, AKP’nin Yüce Divan’dan kaçırdığı bakanların talimatla şu anda “suskun” kaldığını belirterek ekliyor, “Hiç belli olmaz bir de bakarsınız suçlamaların odağındaki bakanlardan birisi aniden yurtdışına çıkıp itirafçı olabilir.”





Birgün