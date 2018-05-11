Samanyolu Haber /Politika / Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi kabul edildi /11 Mayıs 2018 09:47

Bakanlar Kurulu'na KHK yetkisi kabul edildi

Tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

SHABER3.COM

Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yetki kanunu tasarı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bakanlar Kurulu’na, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasına kadar cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi verilmesini amaçlayan Yetki Kanunu Tasarısı, AKP tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu.

Bakanlar Kurulu’nca istenen yetkinin kapsamı tasarıda belirtildi. Buna göre bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin düzenlemeler KHK ile yapılacak. Muhalefet söz konusu tasarının Meclis yetkisinin gaspı olduğunu belirterek itiraz etmişti.
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