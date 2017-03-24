Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın programına 'kalabalık' iptali /24 Mart 2017 10:11

Bakanın programına 'kalabalık' iptali

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Esnafla Buluşma Programı kalabalık az olduğu iddiasıyla iptal edildi.

SHABER3.COM

Gaziantep27.net sitesinin haberine göre Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Esnafla Buluşma Programı kalabalık az olduğu iddiasıyla iptal edildi. 

Haber şöyle: 

"Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın Esnafla Buluşma Programı kalabalık az olduğu iddiasıyla iptal edildi. Oysa, Bakan Işık'ı dinlemek, sorunlarını dile getirmek için erken saatlerde Onat Kutlar Tiyatro Salonu'na gelen çok sayıda esnaf ve esnaf temsilcisi programa gelmişti. 



Esnaf, programın iptal edildiğini duyunca şaşkınlık yaşadı. Kalabalığın az olmadığını dile getiren esnaf, 16.30'da başlayacak program için saat 14.00'den itibaren esnafın gelmeye başladığını belirterek, "Hemen hemen tüm oda başkanları yönetimleriyle birlikte gelmişti. Gelmeye de devam ederken toplantının iptal edildiğini duyduk. Bu duruma hem şaşırdık, hem de üzüldük" dediler.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde Savunma Sanayi Kobilerle Büyüyor “Gaziantep Buluşması” etkinliğinin ardından ,  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğrencileriyle buluşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen Esnaf Buluşması programını ise iptal etti. Bu arada esnaftan, Bakan Işık'ın, akşam, Ticaret Odası'nda STK ve Meslek Komiteleri üyeleriyle yapacağı toplantıya gelmeleri istendi."

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