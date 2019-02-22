Samanyolu Haber /Gündem / Bakanın hakaret ettiği üniversiteli: Ailemin güvenliğinden endişe duyuyorum /22 Şubat 2019 15:44

Bakanın hakaret ettiği üniversiteli: Ailemin güvenliğinden endişe duyuyorum

Polis tacizine maruz kalan, sonrasında İçişleri Bakanı Soylu tarafından hedef gösterilen Merve Demirel can güvenliğinden endişe duyduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde gözaltına alındığı sırada cinsel tacize maruz kalan Merve Demirel’i taciz eden polisi savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarının ardından genç üniversitelinin tedirginliği arttı. Mezopotamya Ajansı’na konuşan Merve Demirel, Soylu’nun açıklamaları ardından “Yaşadığımız olayı bıraktım, ailemin başına bir şey gelecek diye endişelenmeye başladım” dedi.

‘CAN GÜVENLİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM’

Emniyetin yaptığı açıklama ardından ailesinin hedef gösterilmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Demirel, “Bu kabul edilemez bir durum. Bu ülkede İçişleri Bakanlığı yapan birinin böyle tehditler savurması, sağduyulu düşünmeyen insanlara büyük cesaret verir. Bu söylemlerle çok daha korkunç olayların önünü açıyorlar. Eğer kötü bir şey yaşanırsa bunu nasıl göğüsleyecekler, hesabını nasıl verecekler” diye sordu.

“Şu an tek derdim aileme, kardeşime söyledikleri şeyler yüzünden bir zarar gelebilir mi?” diyen Demirel, yetkililerin yaptığı açıklamaların olayı bağlamından kopardığını söyledi. Demirel, “En son geldiğimiz noktada kendim ve ailem adına can güvenliğimizi düşünüyorum” dedi.


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