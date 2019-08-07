Samanyolu Haber /Gündem / Bakan'ın gemilerinde kumar mı oynatılıyor? /07 Ağustos 2019 19:56

Bakan'ın gemilerinde kumar mı oynatılıyor?

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un sahibi olduğu ETS Tur'un Yunan adalarına sefer yapan gemilerinde kumar oynatıldığı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un halen sahibi olduğu ETS Tur ile ilgili iddialar Meclis gündemine taşındı.

İyi Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu soru önergesinde ETS Tur'un Yunan adalarına sefer yapan gemilerinde kumar oynatıldığı iddialarını sordu. 

GEMİLERDE KUMARHANE VAR!

Söz konusu gemilerin Türk karasularından çıkmadan Türk bayraklarını indirerek, Yunanistan bayrağı takmasına dikkat çeken Öztürk, gemilerdeki kumarhanelerin vergi ödeyip ödemediğinin araştırılmasını istedi.



Bayrak değiştirme için "Acaba bu bayrak değiştirme ile Türk kanunlarınca yasak olan kumar oynatma suçu mu örtbas ediliyor" ifadelerini kullanan İYİ Parti Denizli Milletvekili, adı geçen firmanın Yunanistan'ın işgali altındaki 18 Türk adasına tur düzenleyip düzenlemediğini de sordu.
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