Bakanın eşi 5 yıllık memuriyetini 'kendilerine yakışacak final'le süsledi

Türkiye'deki adaletsizliğin mimarlarından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ve kayınpederi olan Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç’un yıldızları HAS Parti’den AKP’ye geçtikten sonra parladı. Partide seçim işleri ve yerel yönetimler gibi önemli genel başkan yardımcılığı görevlerini yürüten ve 24 Haziran seçimlerinden sonra da Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Abdülhamit Gül’ün eşi İlknur Gül de tıpkı eşi gibi beş yıllık memuriyet hayatında “hızla” yükseldi.







Eşi çürümüş adalet mekanizmasının, babası ise kamu denetçiliğinin başında olan İlknur Gül'ün memuriyeti de ailesinin kariyerine benziyor.





İZİN ÜSTÜNE İZİN





Birgün’ün haberine göre, eşinin parti yönetiminde görev yaptığı süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlayan İlknur Gül’ün beş yıllık memuriyet hizmeti bulunuyor. Ancak kadrosu Büyükşehir Belediyesi’nde görünse de oraya neredeyse hiç uğramadan maaş aldığı belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başladıktan kısa süre sonra doğum iznine ayrılan İlknur Gül, doğum izni bittikten sonra da 14 Eylül 2015 tarihinden itibaren “doğum yapması” nedeniyle iki yıl ücretsiz izin istedi. İlknur Gül’e yasada öngörülen süre düşülerek bir yıl 11 ay 5 gün izin verildi. Gül, bu izin biter bitmez 19 Ağustos 2017 tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden ücretsiz izne çıktı.





İlknur Gül, iki ay sonra ücretsiz iznini keserek 17 Ekim’de 2017’de yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı’ndaki görevine döndü. Ancak dönmesiyle ayrılması bir oldu ve göreve başladığının ertesi günü geçici görevle Başbakanlık’ta görevlendirildi. Orada da aynı yöntemi kullandığı belirtilen Gül, Başbakanlığın kapatılmasının ardından yeniden eski kadrosuna dönüş yaptı. İlknur Gül, kısa süre önce Belediye’den ayrılarak 15 Aralık tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda mimar kadrosuyla işe başladı.





İlknur Gül, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz izinli olduğu ve Başbakanlık’ta “görev yapıyor” göründüğü dönemde 657 sayılı yasaya tabi kamu görevlilerinin uymak zorunda oldukları yasakları bir kenara bırakarak katıldığı toplantılarda AKP propagandası yaptı.