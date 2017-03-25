Bakanın babası yuhalandı

Galatasaraylılar bakanın babasını yuhladı





Galatasaray’ın Olağan Yıllık Genel Kurulu’nda dikkat çeken bir hadise yaşandı. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın babası, Galatasaray Kongre Üyesi olan Sinan Kılıç, Lütfi Kırdar Salonu’nda yaptığı konuşmada yuhlandı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TT Arena Stadı açılışında gösterilen tepkiye eleştiri getiren Kılıç, “Şimdiki cumhurbaşkanımızın stadın yapılımında neler yaptığına ben çok yakından şahidim. Açılıştaki O talihsiz hadise için de hala üzüntü duyuyorum. Bir Fenerbahçeli olarak bizim için yaptıklarını, Galatasaraylı vefa ve sadakat duygusuna sahiptir. Onun için teşekkür ediyorum” diye konuştu.





Sinan Kılıç’ın bu sözlerinin ardından salondan büyük bir tepki geldi. Birçok Galatasaray kongre üyesi Kılıç’ı yuhladı. Bu tepki üzerine konuşmacının şaşkınlığı gözlerden kaçmadı.