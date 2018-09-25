Bakan'dan pembe tablo: Hane halkı ve özel sektör borçları konusunda sıkıntı yok

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hane halkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.





Fitch'ın Türkiye'deki bankalarla ilgili uyarısına da yanıt veren Albayrak, "İhtiyaç halinde bankalara gereken desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.