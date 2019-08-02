Bakandan bir Üçüncü Havalimanı itirafı daha...

Kolin, Limak, Kalyon, Cengiz ve MNG şirketlerinin oluşturduğu İGA’ya yaklaşık 20 milyar avroya 25 yıl boyunca işletme hakkı devredilen yeni İstanbul Havalimanı’nda pist ısıtma sisteminin de olmadığı ortaya çıktı. Daha önce havalimanın kötü yere yapıldığını itiraf eden Bakan Turhan, buzlanma ve kara karşı, kar küreme araçlarının pistleri açacağını söyledi.







Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda da pist ısıtma sistemine gerek duymadı. Birgün gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer aldığı bildirilen ve maliyeti ile eleştiri konusu olan İstanbul Havalimanı’na ilişkin CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.





Havalimanında özellikle buzlanma durumunda uçakların iniş, kalkış ve park esnasında ciddi tehlikelerin doğabileceğini ifade eden Aygün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’a bu konuda alınan önlemleri sordu.





KAR KÜREME ARAÇLARI MÜDAHALE EDECEK





Soru önergesini yanıtlayan Bakan Turhan, “İstanbul Havalimanı ihale eki, sözleşme, proje ve şartnamelerinde pistlerde ısıtma sistemi öngörülmemiş olup yapımı tamamlanan ve hizmete açılan pistlerde de ısıtma sistemi yer almamaktadır. Projenin büyüklüğü ve vizyonu doğrultusunda kapsamlı bir ekip ve ekipman oluşturulmuştur” dedi. Turhan, kış aylarında yolların buzlanması ve karla kaplanması durunda kar küreme araçlarının müdahale edeceğini ifade etti.





YHT İÇİN GEREK YOK DEMİŞLERDİ





CHP’li Aygün, makas hatası nedeniyle yaşanan ve 9 kişinin öldüğü Ankara-Konya yüksek hızlı tren faciasını anımsattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın kazadan sonra makas değiştirme için kullanılan sinyalizasyon sistemi için “olmazsa olmaz değil” dediğini ifade eden Aygün, “O kazada dokuz kişi öldü, böyle bir nedenden ötürü yaşanacak bir uçak kazasında ise bilanço çok daha ağır olur. Bilimle desteklenen projeler yerine tam tersini yapıyorlar” dedi.





İLKEL YÖNTEM





Avrupa ülkelerinde karayollarının bile ısıtma sistemiyle donatıldığını ifade eden Aygün, “Teknolojiyi kullanmak yerine ilkel yollarla kar küreme işleminin yapılacağı söyleniyor. Bu kadar büyük bir yerde bu işlemi nasıl yapacaklar? Hava şartları sertleştiğinde, ısı belirli bir derecenin altına düştüğünde kar küreme araçları asla fayda etmez. Tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Bakanlığın bu konuda derhal önlem alması ve kış ayları gelmeden iyileştirme çalışması yapması gerekiyor” diye konuştu.





BAKAN HAVALİMANININ KÖTÜ YERE YAPILDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, THY’ye ait uçağın kuş sürüsüne çarpıp hasar görmesine ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin soru önergesine yanıt vermişti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Türk Hava Yolları'na ait uçağın kuş sürüsüne çarpmasına ilişkin kendisine yöneltilen bir soru önergesine itiraf niteliğinde yanıt verdi.





Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı ve yakın çevresinde özellikle ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişlerinde kötü hava şartları meydana geldiğini itiraf ederek bu dönemde trafik akışında uzun süreli beklemeler, pas geçme ve devamında yaşanan divertler (uçuşların yedek meydana yönlendirilmesi) gibi olumsuzluklar yaşanacağını açıklamıştı.





Havalimanının düşük kamulaştırma bedeli nedeniyle mevcut yerde yapıldığını ifade eden Turhan, proje alanın hem denize hem de şehir merkezine yakın olduğunu, seçilen yerde maden, kum ve kil ocaklarının bulunduğunu bu nedenle de kamu dışında başka bir yatırımın kolay olmayacağını savunmuştu.





Bakan Turhan’ın açıkladığı verilere göre, İstanbul Havalimanı’nın iniş ve kalkışlara açıldığı nisanda 59, mayısta 89, haziran ayının ilk 15 gününde 31 olmak üzere toplam 179 uçak iniş esnasında çeşitli sebeplerle pisti pas geçmek zorunda kalmıştı.



