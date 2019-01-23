Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakandan 'ABD yaptırımı başlarsa ne kadar dayanabilirsiniz?' sorusuna ilginç cevap /23 Ocak 2019 11:58

Bakandan 'ABD yaptırımı başlarsa ne kadar dayanabilirsiniz?' sorusuna ilginç cevap

Bakan Berat Albayrak, 'Halkbank'a veya Türkiye ihracatına yönelik olası bir ABD yaptırımına dayanabilir misiniz?' sorusuna 'Siyasette oldukça tecrübem var' diye cevap verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda Reuters haber ajansına bir röportaj verdi. Bakan Albayrak, "Halkbank'a veya Türkiye ihracatına yönelik olası bir ABD yaptırımına dayanabilir misiniz?" sorusuna, "Siyasette oldukça tecrübem var. Öğrendiğim şu ki, karar verme zamanı geldiğinde politikacılar rasyonel davranıyorlar" cevabını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin Suriye’de ne istediğinin çok açık olduğunu, bu doğrultuda da ABD, Rusya ve İran gibi tüm taraflarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek, ABD ile de iletişim kanallarının çalıştığını ve karşılıklı olarak birbirlerinin endişelerini anladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın son haftalarda çok yakın bir diyalog yürüttüğüne işaret eden Albayrak, Trump’ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweetinin etkisinin de daha önce yazdıklarına kıyasla çok daha az olduğunu; bunun da iki ülke arasındaki temel işbirliğinin sağlamlığının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Albayrak, "ABD olsun, Rusya olsun İran olsun, tüm taraflarla yakın diyalog içindeyiz. Suriye'nin barışçıl, istikrarlı, müreffeh bir ülke haline gelmesi ve topraklarının vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik herhangi bir tehdit oluşturacak şekilde kullanılmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE EK YAPTIRIMLARA NE KADAR SAVUNMASIZ?

Albayrak, Reuters ile söyleşisinde, “Başkan Trump, eğer Türk birlikleri Suriye’deki YPG milislerine saldırırsa, Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit etti. Türkiye ekonomisi, Halkbank’a karşı olası bir ABD hamlesi veya Türkiye’nin ihracatına ek yaptırımlar konusunda ne kadar savunmasız?” sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

SİYASETTE OLDUKÇA TECRÜBEM VAR

“Her şeyden önce, geçen yaz yazdıklarıyla karşılaştırıldığında, sözlerinin etkisi önemli ölçüde daha az. Bu, manşetlere rağmen, iki ülke arasındaki temel işbirliğinin oldukça sağlam olduğu gerçeğinin bir yansımasıdır. Bu amaçla, her iki lider de son haftalarda çok yakın ve işbirlikçi bir diyalog yürüttüler… Türkiye ile ABD uzun zamandır devam eden bir ittifak içinde. Bu ittifak zor zamanlara ve fikir farklılıklarına dayandı. Siyasette oldukça tecrübem var. Öğrendiğim şu ki, karar verme zamanı geldiğinde politikacılar rasyonel davranıyorlar. Aramızdaki tüm iletişim kanalları çalışıyor. ABD’nin endişelerini anlıyoruz ve onlar da bizim endişelerimizi anlıyorlar.”

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Twitter’da yaptığı bir açıklamada, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlere saldırması halinde Türkiye’nin ekonomik açıdan “harap” olacağını ifade etmişti. Türkiye ise, ABD’nin iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa itibar etmesini beklediğini açıklamıştı.

Resesyon öngörmediklerini ancak 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin bir miktar zayıf kalabileceğini belirten Albayrak, "Şu anda resesyon öngörmüyoruz... 2019 büyüme hedefleri hala ulaşılabilir... Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak"  dedi.

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