Samanyolu Haber /Gündem / Bakana göre Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yokmuş Peki suç ölenlerde mi? /06 Ocak 2019 11:40

Bakana göre Tren kazalarında TCDD'nin kusuru yokmuş Peki suç ölenlerde mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye’yi sarsan ve onlarca yurttaşın yaşamını yitirmesine neden olan 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü tren kazasından dördüyle ilgili yapılan tahkikatta TCDD’nin kusurunun bulunmadığını kaydetti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdığı 2018 yılında meydana gelen 8 ölümlü tren kazasında alınabilecek önlemlere ilişkin sorulara Bakan Turan yanıt verdi.

Bakan Turhan, 2018 yılı içerisinde demiryollarında toplam 8 adet ölümlü kazanın meydana geldiğini ve tahkikatı yapılan 4 kazada TCDD’nin kusurunun bulunmadığını kaydetti.

‘Kaza azaldı’
Turan, 2003 yılında hemzemin geçit sayısının 4 bin 520 adet olduğunu, 2018 yılında bu sayının 2 bin 909’a düşürüldüğünü ifade etti.

Turhan, 2003 yılında kontrollü hemzemin geçit sayısının 558 olduğunu, 2018 yılında ise bu sayının bin 45’e yükseldiğini ifade etti. Bakan Turan, yapılan çalışmalar kapsamında 2003 yılı öncesine oranla kaza sayısının yüzde 88 oranında, yaşamını yitiren insan sayısının ise yüzde 76 oranında azaldığını kaydetti.

CHP’li Özel: Tahkikatlar ne kadar güvenilir?

Bakan Turhan’ın verdiği yanıtı değerlendiren CHP’li Özel, 2018’de Çorlu ve Ankara’da yaşanan tren kazaları ile demiryollarının ne kadar güvenilir olduğu, TCDD’nin sorumluluğunu ne kadar yerine getirdiğinin tartışma konusu olduğunu anımsattı. Özel, “Tahkikatı tamamlanan 4 kazada TCDD’nin kusurunun bulunmamış olması, yapılan tahkikatların ne kadar güvenilir olduğu sorusunu akıllara getirmektedir. Ulaştırma Bakanlığı, adeta hatayı ölenlere atmıştır” değerlendirmesini yaptı.
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