Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakana göre işsizliğin sebebi 'işsizlerin iş beğenmemesi' /21 Haziran 2018 19:39

Bakana göre işsizliğin sebebi 'işsizlerin iş beğenmemesi'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'de 3 milyonu aşan işsiz kişinin, işleri beğenmediğini öne sürdü. Eroğlu, "Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.' Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum" dedi.

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Eroğlu, Afyonkarahisar'daki temaslarına Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir çağrı merkezi ziyaretiyle devam etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda yapan Eroğlu, özetle şunları söyledi:

"Bana insanlar geliyor, iş istiyor. Gazete ve matbaa işinde eleman bulunmuyor. Afyonkarahisar'da ve Türkiye'deki işsizliğin tamamı iş beğenmeyenlerden kaynaklanan işsizlik. Bunu özellikle söylüyorum. Gelsin kim istiyorsa burada, matbaada veya mermer fabrikasında çalışsın. Buradaki çağrı merkezi kaç kişi çalıştırıyor? Ama Afyonkarahisar'da iş beğenmedikleri için dışarıdan 350 kişi günlük çağrı merkezine çalışmaya geliyor. Kusura bakmayın. Ben hakikaten bazen 'iş istiyorum' diyenlere şaşırıyorum. Nasıl iş istiyorsun? 'Masa başında oturacağım. Bilgisayar, telefon olsun yeter.' Tamam da böyle bir iş yok artık. Üretmek gerekiyor. Dünyada böyle bir şey de yok. Ben bile masa başında oturmuyorum. Bakanlıktaki bütün bölge müdürleri masa başında yok. Herkes arazide. İşletme müdürüm burada. Mesai mefhumu yok."

'TÜRKİYE'DEN PARALARINI ÇEKMEYE BAŞLAYARAK DOLARI YÜKSELTTİLER'

Bakan Veysel Eroğlu daha sonra şunları söyledi:

"Yurt dışındaki yatırımcılara her türlü garantiyi verdik. Hala da veriyoruz. Yatırım yapanın açılışına, temel atmasına gidiyoruz. Turuncu halıları biz kendimiz seriyoruz. İşadamlarımıza teşekkür ediyoruz. Siz işadamları ekonomimizin orta direğisiniz. Sizler ekonomiyi ayakta tutuyorsunuz. Ama bizim önümüzü kesmek için çalışmalar bitmiyor. Bir dönem güneydoğu sınırımızda terör devleti kurma çalışmasına girdiler. Cumhurbaşkanımız bunu fark etti ve hiç beklenmedik anda Fırat Kalkanı ile operasyonu yaptık. Ne olduğunu şaşırdılar. Ardından Afrin operasyonu ile sınırlarımızı güvence altına aldık. Hiçbir sivilin burnunu kanatmadan tamamladık. Bunun dünyada örneği yok. Bunlarla başarılı olamayan dış güçler şimdi de ekonomik kıskaca alarak Türkiye'yi ele geçirmeye çalışıyor. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Derecelendirme kuruluşları notumuzu düşürüyor. Türkiye'deki paralarını çekmeye başlayarak doları yükselttiler. Ticareti engelleyerek bir takım oyunlar peşindeler. Onların oyununu boşa çıkaracaklar sizlersiniz. Yatırım yapmaktan vazgeçmeyin."
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