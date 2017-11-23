Bakan Zeybekci : Finansa ihtiyacımız var

Forumda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ekonomi Bakanlığı'nda ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı'nda kurduğumuz iki teknik ekiple beraber hep sonuç alacağız. Önümüzdeki dönemle ilgili önemli sektörlerden bir numarada petro kimya, ikincisi inşaat, turizm, lojistik, tarım ve diğer alanlarda büyük işbirlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

“İşbirliği Türk ve Suud işadamlarının ortak yatırım ortak akıl geliştirmesi şeklinde olmalıdır” diyen Zeybekci, ortak risk almanın insanları, milletleri, ülkeleri birleştirdiğini belirterek yapılması gerekenin bu olduğunu vurguladı.

“O KADAR HIZLI BÜYÜYORUZ Kİ BİZİM FİNANSIMIZ BİZE YETMİYOR; DOLAYISIYLA FİNANSA İHTİYACIMIZ VAR”

Suudi iş temsilcilerine Türkiye'ye yatırım çağrısında bulunan Zeybekci, “Suudi iş temsilcilerimize söylüyorum; gelin Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesine yatırım yapın. Birlikte üretin, birlikte Avrupa ve dünyaya satın. Türkiye'nin en büyük ihtiyacı, o kadar hızlı büyüyoruz ki bizim finansımız bize yetmiyor. Dolayısıyla finansa ihtiyacımız var” diye konuştu.

“ÇÜNKÜ KAZANACAKSINIZ BUNDAN EMİN OLUN”

Bakan Zeybekci, Türk iş dünyasını da önümüzdeki 10 yıllarda büyük bir dönüşümün içinden geçmeyi hedefleyen Suudi ekonomisinin mutlaka ve mutlaka içinde olmaları yönünde uyardı. Zeybekci, “Çünkü kazanacaksınız bundan emin olun” dedi.