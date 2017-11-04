Samanyolu Haber /Teknoloji / Bakan: Wikipedia'yı biz engellemedik /04 Kasım 2017 13:38

Bakan: Wikipedia'yı biz engellemedik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Wikipedia internet sitesine erişimi biz engellemedik. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş durumda" dedi.

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2018 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerinda konuşan Arslan, Wikipedia'nın engellenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:
"Wikipedia internet sitesine erişimi biz engellemedik. Wikipedia'nın Türkiye'yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde gösterdiği metinler vardı. 'Bunları çıkarın' dedik. Onlara erişimi engelledik. Ulu önder Atatürk'e ilişkin yanlış değerlendirmeler vardı. Onu özellikle uyardık. Mahkemenin aldığı karar nedeniyle Wikipedia'ya erişim engellenmiş durumda.

Wikipedia herkese açık, editörlük yapabiliyorsunuz. Türkiye ile ilgili bilgiyi yanlış görüyorsanız, düzeltme şansınız var. Ancak bu bilgilere müdahale eden editörlerin erişimini yasakladılar. Kim yasakçı, biz mi, wikipedia mı?"

Booking.com'un engeliyle ilgili Arslan, "Bakanlık olarak yaptığımız herhangi bir işlem yok" şeklinde konuştu.

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