Bakan Soylu’yu polis de yalanladı

Hatun Tuğluk’un cenazesine gerçekleştirilen saldırıda, saldırganların “Buraya Ermeni gömdürmeyiz” demediğini savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu polis ifade tutanakları da yalanladı. Saldırı sırasında görev yapan polislerin verdiği ifadelerde saldırganların “Burası Ermeni mezarlığı değil” dedikleri yer aldı.







Polislerin bilgi alma tutanağında yer alan ifadeleri şöyle: “Saat 20.20 sıraları itibarıyla defin işlemi sorunsuz olarak sona erdi. Bu sırada mezarlığın içerisine daha önceden görmediğim ve tanımadığım 3 kişi geldi. Defin işlemi yapanlara mezarlığa defin edilen kişi hakkında bilgi sordular. Defin için bekleyen arasında bulunan HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, görevden sorumlu Emniyet müdürüne, bu şahısları tanımadığını, bu şahısların problem yaratabileceklerini söyleyerek, “Biz karışmayalım, siz müdahale edin” dedi. Bu talep üzerine görevli personel sözlü ikaz ve uyarı ile şahısların mezarlık dışına çıkmalarını talep etti, onlar da bu uyarılara uyarak mezarlık dışına çıktılar. Daha sonra bu üç kişi mezarlık dışında beklerken tanımadığım başka kişiler de bu şahısların yanına geldi ve kalabalık çoğaldı. Sonrasında bu şahıslar hep birlikte, ‘Şehitler ölmüz vatan bölünmez. Buraya neden gece gömü yapıyorsunuz. Bizim adetimizde gece gömü yok. Burası Ermeni mezarlığı değil’ şeklinde sözlü ifadelerde bulundular.”





‘Siz Ermeni misiniz?’





Diğer polisin bilgi alma tutanağındaki ifade de ise konuyla ilgili “Defin işlemi bitti. Bu esnada kalabalığın içerisinden 3-4 kişilik bir grup ‘Siz burada karanlıkta ne iş yapıyorsunuz, biz Müslümanız bizim dinimizde bu saatte mezarlıkta defin olayı olmaz. Siz o zaman Müslüman değilsiniz, siz Ermeni misiniz bu saatte defin yapıyorsunuz. Cenazenizi buradan alın’ dediler” ifadeleri yer aldı.