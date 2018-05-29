Bakan Şimşek Londra’da yatırımcılara ‘pansumana’ gidiyor

90 yakın yatırımcı ile bir araya gelecek ikilinin temasları piyasalar açısından da önemli hale geldi... Hürriyet Ekonomi Yazarı Uğur Gürses Şimşek ve Çetinkaya'nın işlerinin zor olduğu görüşünde...













Dün öğleye doğru Merkez Bankası’ndan yapılan açıklama ile sadeleşme sürecinin tamamlanması kararı verildiği duyuruldu. 1 Haziran’dan itibaren; 1 haftalık repo penceresi “politika faizi” yapılarak yüzde 16.50’ye eşitlenecek. Gecelik borç alma ve verme faizleri ise 1.5 puanlık marjlarla yapılacak. Yani yüzde 7.25’te duran taban faiz yüzde 15’e, yüzde 9.25’te duran tavan faiz de yüzde 18’e gelecek. “Geç likidite penceresi” faizi de yüzde 19.50 olacak.





Bu durum “kaçak güreşen” bir Merkez bankasına yüzde 16.50’nin üzerine 1.5 puanlık bir ilave sıkılaşma olanağı veriyor; piyasaya verdiği paranın miktarını azaltarak yapabiliyor.









Şimdi bu tablo ile Bakan Şimşek ve Başkan Çetinkaya, Londra’da yatırımcılara “pansumana” gidiyor; ikna çabasına girişecekler. Ama zor bir sınav olacak.





Orada şu soru gelecek; bu kur şokunun taşıyacağı ilave enflasyon yükü bağımsız bir biçimde “izin alınmadan” ilave bir para politikası tepkisi görecek mi? Bunun yanıtını, verecek olanlar da bilmiyor.









Temel sorun da burada. İstanbul’daki toplantıya katılanlar, Çetinkaya’nın “Merkez Bankası’nın geç kaldığı” eleştirilerini “her zaman böyle söylenir; Merkez Bankası her piyasa hareketine tepki vermez, bizim bir tepki fonksiyonumuz var” diyerek hafife aldığı, eleştirileri kabul etmediğini anlatıyorlar.





Oysa geçen pazartesi ile faiz kararının çıktığı çarşamba akşamı arasında yaşananlar roman olur; Hazine ve Merkez Bankası’nda gece yarılarına kadar hazırlanan uyarı notunun Başbakan’a iletilmesi, Cumhurbaşkanı’nın ikna edilmesi herhalde bir gün tefrika edilir. Tüm bunlar biliniyorken, “geç kalmadık” demek, dalgalı kur rejiminde görülmedik bir çalkantıya “her çalkantıda tepki verilmez” demek kötü bir savunma.