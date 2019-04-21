Bakan Pakdemirli: “Gönüllere giremedik”

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AKP İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Aydın Şengül'ün yerine atanan Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti.Ziyaret sonrası 31 Mart yerel seçimlerini değerlendiren Pakdemirli, “Seçmen bize hem olumlu hem de olumsuz mesaj verdi.







Bu oya dönüşmemiş dahi olsa İzmir’de kendimizi anlatma yolunda bir adım atmış olduk. Tabii ki 7 belediyemizin 4'e düşmesi bizi üzdü. Kıl payı kaçan belediyelerimiz var. Gönül işi diyoruz, demek ki bu ilçelerimizde gönüllere giremedik.” dedi.