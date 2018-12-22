Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarım bakanı: Buğday, saman ithal ettiniz diyenlere 'para var ki ithal ediyoruz' diyorum /22 Aralık 2018 11:33

Tarım bakanı: Buğday, saman ithal ettiniz diyenlere 'para var ki ithal ediyoruz' diyorum

Et, saman, bakliyat, buğday... Toprağı, su kaynakları ve iklim şartlarından dolayı tarım potansiyeli yüksek bir ülke olan Türkiye'nin gıda ithal etmesi, yıl boyunca pek çok habere konu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den konuya ilişkin ilgi çeken bir açıklama geldi.

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Bakan Pakdemirli Türkiye’nin tarım alanında daima kârlı ülke olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum, Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor..."

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli havuz medyasına açıklamalarda bulundu.

Tarımda yıllık ihracatın 17 milyar dolar, ithalatın 12 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli,  Türkiye’nin tarım alanında daima kârlı ülke olduğunu söyledi. 

Bakan Pakdemirli, “Yıllık 12 milyar dolar ithalat, 17 milyar dolar ihracat var. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz gibi herhangi bir zarar da etmiyoruz, bu alanda Avrupa’nın itici gücüyüz. Mesela buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Samanda da 10 bin ton bizim ithalatımız, Türkiye’de tahmini ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı da 10 binde bir buçukluk bir ihracat var. Yani Türkiye’nin ihtiyacının 10 binde 1,5’u saman olarak ithal edilmiş. Bunun olumsuz bir anlamı var mı derseniz gördüğünüz gibi yok. Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, ikincisi tüketiciyi kollamak. Bu iki görevi dengede götürmek istiyoruz ” dedi.
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