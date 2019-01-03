Bakan önce İmar Affı'ndan faydalandı şimdi de oteli için ek inşaat izni aldı!

ETS TUR’un sahibi Mehmet Ersoy’un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasının ardından Kissebükü’ndeki otel yatırımından vazgeçmesini bekleyen Bodrumlular, hazırlanan yeni imar planlarıyla hayal kırıklığı yaşadı. Ersoy’un yatırımdan vazgeçmek bir yana, tahsis edilen alana bitişik konumdaki 25 dönümü daha aldığı ortaya çıktı.





Bodrumlular tepkili





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan Ersoy’dan “81 milyonun bakanı” olmasını isteyen Bodrumlular ise, gelinen süreçte hayal kırıklığı yaşadı. Geçen 28 Aralık’ta çevre ve şehircilik il müdürlüğünde askıdan indirilen 1/1000 ve 1/5 binlik planlara göre, şirkete 95 dönümlük alanın bitişiğindeki 25 dönüm alan da tahsis edildi.





Bodrum Denizciler Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, 25 dönümlük tahsisin “ek tesis alanı” olarak planlara işlendiğini belirterek, “Daha önceki tahsiste böyle bir alan yoktu. İmar planlarına askıdayken itirazlarımızı yaptık. Önümüzdeki günlerde de geniş katılımlı basın toplantısıyla tepkimizi göstereceğiz” dedi.





Demiröz, Ersoy’un bakan olmasının ardından gazetemize yaptığı açıklamada da, “Ersoy’un, “Çok da içimize sinmiyor bu güzel doğa parçasına yatırım yapmak. Ama 5 milyon dolar para yatırdık, bakanlık geri verse vazgeçeriz” gibi söylemleri olmuştu. Şimdi kendisi bakan oldu. Alsın 5 milyonunu vazgeçsin. Gelecek kuşakların hakkını gaspetmeye kimsenin hakkı yok. Artık ETS’nin sahibi değil tüm ülkenin bakanı” yorumunu yapmıştı.





‘Neden kaçırayım’





Ersoy, geçen günlerde yaptığı açıklamada, kaçak otelleri için imar barışı uygulamasına başvurduğunu açıklayarak “Çok büyük avantaj, niye kaçırayım? Rakamlar yüksek değil. İşletmelerin yarım sezonluk kârı” demişti.





“Konumunuz şirketinizde yapacaklarınızı etkiliyor mu?” sorusuna ise “Olaya şöyle bakıyorum: Turizmi bir yere getirmeyi başarırsam şirketlerim de değerleniyor” yanıtını vermişti.