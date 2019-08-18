Bakan Kurum'un cevaplamadığı o soru

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yazılı yanıtta son beş yıl içinde satılan hazine taşınmazlarının 1 milyar 200 milyon metrekareye ulaştığını açıkladı.





Bakan Kurum, hazineye ait toplam 245,337 taşınmazın satıldığını, 54 bin taşınmazınsa kira sözleşmelerinin halen devam ettiğini bildirdi.

Kiradaki taşınmazların toplam büyüklüğü ise 1 milyar 500 milyon metre kare.





GÜRER'İN SORULARI





CHP milletvekili Gürer Çevre Bakanı Kurum tarafından yanıtlanan soruları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yöneltmişti. Gürer'in Son 5 yıl içerisinde satışı yapılan hazine arazisi miktarını, mera olarak kullanılırken bu vasfını yitirdiği gerekçesi ile mera alanı olmaktan çıkarılıp satışı yapılan arazi miktarını ve Hazine arazisi olarak görülen ve halen kirada bulunan arazi miktarını sorduğu önergeye yanıt veren Kurum, mera vasfını koruyan herhangi bir taşınmazın satışının mümkün olmadığını söyledi.





MERA VASFINI YİTİRİP (!) SATILANLARA YANIT VERMEDİ





Bakan Kurum, mera vasfını koruyan arazilerin satılamayacağını söylerken, Güler'in "mera vasfını yitirdiği için satılan taşınmazlar" konusundaki sorusuna kaçamak bir yanıt verdi.

Satışa sunulacak tüm taşınmazlar için önce Tarım ve Orman Bakanlığı'na görüşünün sorulduğunu belirten Kurum, satılan taşınmazların "eski vasıflarına" (geçmişte mera olup olmadıklarına) ilişkin bir bilgiyi kendilerinin tutmadığını söyledi.

Mera vasfını yitiren arazilere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bilgileri eklediği yanıtında, satılmış olan arazilerin ne kadarının bu nitelikte olduğu da yer almamış oldu.