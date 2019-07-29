Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'nün kenarında yapılması planlanan ve tepkilere neden olan Millet Bahçesi projesiyle ilgili konuştu. Kurum şunları söyledi: "Millet Bahçesi projemizle Salda Gölü'nün doğal güzelliğini koruyacağız, çevresinde herhangi bir yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Burada tek bir çivi dahi çakılmaması için bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Biz Salda Gölü'nü korumak, doğal yapısının bozulmasını engellemek için bu projeyi hazırladık. Bakanlık olarak, Salda Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."





#SALDAYADOKUNMA







Salda Gölü çevresine ‘millet bahçesi ve sosyal donatı alanları’ yapılacak olması sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Tesisin inşaatı için 31 Temmuz’da yapılacak ihale öncesinde '#SaldayaDokunma' etiketi Twitter'da ‘trend topic’ olurken, change.org’da imza kampanyası başlatıldı.





Haberin yayına hazırlandığı dakikalarda kampanyaya imza veren kişi sayısı 46 bin kişi oldu.





CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da tüm doğaseverleri yarın saat 14.00’te Salda Gölü kıyısında Halk Plajı’nda buluşmaya çağırdı.





OTOPARK, FESTİVAL ALANI, TUVALET, MESCİT YAPILACAK





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce Salda Gölü’ndeki koruma alanını artıracaklarını söyleyerek, gölün millet bahçesi yapılacağını açıklamıştı. Koruma altına alınacak ve millet bahçesi olacak Salda Gölü'nde otopark, festival alanı, tuvalet, mescit, kafeterya, gibi yapıların inşa edileceğini dile getiren Kurum, "Yaklaşık 300 bin metrekarelik alanda Salda Millet Bahçesi yapacağız. Millet Bahçesi Projesi çerçevesinde buraya gelen turistlerimiz, yapacağımız otoparkta araçlarını park edecek. Geliş gidiş yollarını daha iyi şartlar altında yapmak suretiyle bu bölgeye gelen vatandaşımızın bungalov evlerde, kafeteryalarda dinlenmesi, yürüyüş yollarında, gezinti alanlarında gezmesini sağlayacak birçok düzenlemeyi de bu proje kapsamında yapmış olacağız" demişti.