Bakan kişi başı 15 kilo dedi ama gerçek böyle değil

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün bir kez daha Türkiye'deki et tüketimine ilişkin açıklamada bulunmuş, "Et yerine balık, tavuk, hindi, yesek bu iş çözülecek" demişti. Pakdemirli Türkiye'de kişi başına 15 kilo et yendiğini söyleyerek "40'ına kadar kuzu, 40'ından sonra kuzunun yiyeceğini yiyeceksin. Diyetisyenler de bunu öneriyor. Et yerine balık tüketelim" demişti.





Haber Sol'a konuşan Doçent Doktor Nevzat Evrim Önal bu bilgilerde önemli eksiklikler olduğunun altını çiziyor. Bakan Pakdemirli'nin üretim rakamlarını tüketim verileri yerine kullandığını ve üretilen tüm etin sofraya ulaştığını varsayarak Türkiye halkının 2017'de yılda kişi başı 15 kilo kırmızı et, 27 kilo da kanatlı eti tükettiğini varsaydığını söyleyen Önal şöyle diyor:





"Bu iddiada iki sorun var. Birincisi, gıda sektöründe üretimden sofraya kadar geçen sürede fire oranı çok yüksek. Nitekim OECD verilerine baktığımızda (zira TÜİK tüketim istatistiği ölçmüyor ve sunmuyor) 2017'de Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi 12,5 kilo, kanatlı eti tüketimi 18 kilo görünüyor. Yani üretimden sofraya kırmızı ette kayıp yüzde 17, kanatlı etinde kayıp yüzde 33! Bunun üzerine, sofraya vardıktan sonraki kaybı, bilhassa da turizm sektöründe, otellerin açık büfelerinde vb. yaşanan akıl dışı israfı ekleyince, halkın midesine o kadar da et girmediği açıkça görülüyor."





Önal bunun yanında tüm "kişi başı" verilerinde yaşanan sorunun burada da olduğunu, Bakan'ın kişi başı 15 kilo kırmızı et tüketildiğinden bahsettiğini belirtiyor ve kişi başı milli gelirle bağlantı kurarak şöyle devam ediyor:





Aynı mantıkla, 2017 yılında kişi başı GSYİH da 38 bin 680 liraydı. Yani dört kişilik bir ailenin yıllık geliri 154 bin 720, aylık geliri 12 bin 893 liraydı. Aylık geliri 13 bin lira olan evlerde, yılda 15 kilodan çok daha fazla kırmızı et de tüketiliyordur kuşkusuz. Ama devasa gelir eşitsizliği nedeniyle nüfusun bu ortalama gelirin altında kalan büyük kısmı açısından et tüketimi en iyi halde zenginlerin tenezzül etmediği tavuk eti tüketilerek gerçekleştiriliyor. Bakan Pakdemirli insanların kaç yaşına kadar et, kaç yaşından sonra ot yemesi gerektiği konusunda ahkam kesedursun, yoksul halk açısından et, başkalarının yediği güzel bir şey olmaya devam ediyor.