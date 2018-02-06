Samanyolu Haber /Gündem / Bakan kendisini uyaran robota çok sinirlendi... Hatta... /06 Şubat 2018 13:52

Bakan kendisini uyaran robota çok sinirlendi... Hatta...

Robotta olsan haddini bileceksin!... Bakan sözü kesen robota sinirlendi.. Hatta şimdi bu robota format atılır esprileri de yapıldı...

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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Güvenlik İnternet Günü programında bir konuşma yapıyordu. Salona tanıtım amacıyla getirilen robot sahneden kürsüdeki bakanın  sık sık sözünü kesmeye başladı.. 

Güvenli internetten söz eden bakanın sözlerini anlamayan insansı robot Sanbot, "Neden bahsediyorsun anlamıyorum, yavaş konuş" gibi cümlelerle bakana müdahale etti. Bunun üzerine sinirlenen Bakan Arslan, yetkililerden robotu kontrol etmelerini istedi. 

Yetkililer önce robotun mikrofonunu kapattılar.. Daha sonra salonda bu olay esprilere konu olmaya başladı.. 

Salonda bulunanlardan gazeteci  Mert S. Kaplan, Güvenli İnternet Günü programında yaşanan olayı tivitter hesabından duyurdu:

"Ulaştırma Bakanı Arslan, Güvenli İnternet Günü programındaki konuşması sırasında programı sunan robotun sık sık sözünü kesmesi üzerine sinirlenince "Robotu kim kontrol ediyorsa onun gereğini yapın lütfen" diyerek konuşmasına devam etti."

Kaplan, daha sonra salondaki esprilerden de yola çıkarak robotun sesini kısıldığını ve format atıldığını da yazdı.

Bu espri hiçte yadırganmadı. Bir çok yayın organında gerçekmiş gibi haber oldu.. Daha sonra Gazeteci Kaplan olayın bu kısmının bir espri olduğunu vurguladı. Ama robotun yeniden programlandığı ve susturulduğu bir çok yayın organında yer aldı



İNSANSI ROBOT SANBOT

Bakanı sinirlendiren robot Sanbot, insan ve nesneleri tanıyabiliyor. İzleme, konuşma, yüz tanıma gibi özelliklere sahip. Ayrıca projeksiyondan görüntü oynatma, müzik çalıp dans etme gibi yetenekleri de var.
İnsansı robot Sanbot bankalar, havalimanları, alışveriş merkezleri, perakende sektörü, hastaneler, oteller, restoranlar, fuarlar, okullar ve evlerde servis, karşılama, yönlendirme yapabiliyor. Turizm, eğlence, eğitim, satış, ev hizmeti ve güvenlik amaçlı görev yapabiliyor. İnsanlarla sıcık bir diyalog kurabiliyor. 
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