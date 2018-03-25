Bakan: İktisat ve işletme mezunlarına kadro yok kardeşim, bekleme boşuna...

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu ülke Atatürk'ün gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine yürüyecekse bunu özel sektör eliyle yapacak, devlet eliyle değil" dedi. Zeybekçi, işletme ve iktisat mezunlarına ise "Yok kardeşim devlette böyle bir kadro, boşuna bekleme" diye seslendi.







Bakan Zeybekci mesleki eğitim konusunda başarısız olduklarını belirterek "Halimiz kötü bugün maalesef üniversitelerimizden mühendisler mezun ediyoruz, bu mühendislerimizi ne bir atölye görmüş ne bir inşaat görmüş ne bir fabrika görmüş ne de eline bir anahtar alıp bir makineye veya inşaata, demire dokunmuş mühendislerimiz var. Buna bize şöyle derler ‘sen ağa ben ağa ineği kim sağa' her taraf mühendis'' dedi.





'İŞLETME VE İKTİSAT MEZUNLARI KADRO BEKLEMESİN'





Konuşmasında işletme, iktisat ve 2 yıllık maliye, muhasebe mezunlarının kadro taleplerine değinen Zeybekci, "Birbirimizi alkışlamak ve pohpohlamaktan da vazgeçelim artık. Yanlış yapıyoruz, hoş geliyor iyi geliyor bazı şeyleri söylemek. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilimiz 2 yıllık Maliye, Muhasebe Meslek Yüksekokulu mezunları ile daha doğrusu dernek üyeleriyle bir araya gelmiş. Bununla ilgili bana söylüyor ‘işte bunlarda atanma ve kadro bekliyor.' Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynaklarını ve imkanlarını emanetçisi olarak söylüyorum devlette böyle bir kadro yok. Ben de işletme iktisat mezunuyum. Mail adreslerimize ve Twitter’dan geliyor ‘400 bin tane işletme iktisat mezunu kadro bekliyor’ diye. Yok kardeşim kadro bekleme boşuna, özel sektöre gideceğiz" şeklinde konuştu.