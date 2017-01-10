Samanyolu Haber /Gündem / Bakan gururla söyledi: 135 bin 356 kişiyi meslekten attık /10 Ocak 2017 17:47

Bakan gururla söyledi: 135 bin 356 kişiyi meslekten attık

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, OHAL döneminde 'tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi' dedi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müezzinoğlu "Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.
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