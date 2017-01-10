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Bakan gururla söyledi: 135 bin 356 kişiyi meslekten attık
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Bakan gururla söyledi: 135 bin 356 kişiyi meslekten attık
/
10 Ocak 2017 17:47
Bakan gururla söyledi: 135 bin 356 kişiyi meslekten attık
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, OHAL döneminde 'tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi' dedi
SHABER3.COM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Müezzinoğlu "Tüm kamuda 135 bin 356 kişi ihraç edildi" dedi.
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