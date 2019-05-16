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Bakan Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı
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Bakan Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı
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16 Mayıs 2019 15:34
Bakan Gül: Öcalan'la görüşme yasağı kaldırıldı
Adalet Bakanı Gül, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a ilgili görüş yasağının kaldırıldığını açıkladı.
SHABER3.COM
Adalet Bakanı Gül, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a ilgili açıklama yaptı: Görüşme yasağına ilişkin kararlar kaldırıldı ve görüşme imkanı getirildi.
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