Samanyolu Haber /Gündem / Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması /22 Kasım 2017 20:27

Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bedelli askerlikle ilgili, “Bedelli askerlik şu anda gündemimizde değil” açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Hem S-400 hem de Patriot için görüşmeler yapıyoruz. S-400 füzeleri ihtiyacımız olan yerlere konuşlandırılacak”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması Sonraki Haber >>

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Yaşadığımız süreç Hizmet Gönüllülerine ne mesaj veriyor ?

Yaşadığımız süreç Hizmet Gönüllülerine ne mesaj veriyor ?

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Bütün yönleriyle Zarrab davası

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme

Metiner: Zarrab'ın canı cehenneme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:48