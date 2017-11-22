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Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması
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Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması
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22 Kasım 2017 20:27
Bakan’dan ‘bedelli askerlik’ açıklaması
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bedelli askerlikle ilgili, “Bedelli askerlik şu anda gündemimizde değil” açıklamasında bulundu.
SHABER3.COM
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, “Hem S-400 hem de Patriot için görüşmeler yapıyoruz. S-400 füzeleri ihtiyacımız olan yerlere konuşlandırılacak”
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