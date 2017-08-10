Samanyolu Haber /Dünya / Bakan Çavuşoğlu’nun eşi soyguna uğradı /10 Ağustos 2017 13:51

Bakan Çavuşoğlu’nun eşi soyguna uğradı

Geçtiğimiz hafta Manila'da 50’nci Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu'nun eşinin mücevherlerinin havaalanında çalındığı ortaya çıktı.

Bakan Çavuşoğlu’nun eşi soyguna uğradı

Geçtiğimiz günlerde Filipinler’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun eşinin soyguna uğradığı ortaya çıktı.
Filipinler basını, 4 kişinin dışişleri bakanının eşi Hülya Çavuşoğlu’nun mücevher kutusunu çaldığını yazdı. Gazetelerin iddiasına göre Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı’nda gerçekleşen olayda, Escada beyaz altın yüzük, pırlantalı bir yüzük, inci işlemeli altın bir yüzük, 3 set inci küpe ve elmaslı bir altın kolye çalındı.

Hülya Çavuşoğlu’nun eve gelince bu durumun farkına vardığını söyleyen Manila Uluslararası Havacılık Birimi’nin genel müdürü Ed Monreal, hırsızların yakalandığını açıkladı.

Philippine Star gazetesi, çalınan mücevherin Yves Ronald Baguion, Wilson Mataganas, John Andews Racoma ve Alfaro isimli bir kişiden ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan hırsızlar suçu itiraf etti.
Yaşananların ardından Çavuşoğlu’nun Manila’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne haber vererek bir devreye girilmesini istediği belirtilirken, yapılan incelemeler sonuncunda mücevher kutusunun bagaj yükleyenlerden birinin dolabında bulunduğu kaydedildi.
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