Samanyolu Haber /Ekonomi / Bakan bir buçuk ay önceki sözlerini ne çabuk unuttu? /20 Eylül 2018 18:09

Bakan bir buçuk ay önceki sözlerini ne çabuk unuttu?

48 gün önce, "Enflasyonda 2019'da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum" diyen Bakan Berat Albayrak, bugün 2019 enflasyon oranını 15.9 olarak açıkladı.

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Damat Berat Albayrak, 2019-2021 yıllarını kapsayacak Yeni Ekonomi Programı'nı açıklarken enflasyon hedefi şöyleydi:

2018 için yüzde 20.8, 2019 için yüzde 15.9, 2020 için yüzde 9.8, 2021 için yüzde 6.0…

Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki büyüme hedeflerini ise şöyle açıkladı:

2018 için yüzde 3.8, 2019 için yüzde 2.3, 2020 için yüzde 3.5 ve 2021 için yüzde 5…

SADECE 48 GÜN ÖNCE...

Bakan Albayrak’ın bugünkü açıklamaları, 3 Ağustos 2018 tarihinde, yani sadece 48 gün önce NTV canlı yayınına katıldığı programda söylediklerini akıllara getirdi.

Albayrak o programda faizlerin düşeceğini ifade ederek, “Enflasyonda 2019'da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum. Hatta yıl sonu itibariyle düşüş trendi göreceğiz çünkü somut adımlar atmaya başladık” şeklinde konuşmuştu.

Merkez Bankası ise Temmuz ayının sonunda 2018 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 8.4'ten yüzde 13.4'e çıkarmıştı. Eylül ayı “Beklenti Anketi”nde ise bu rakamı daha da yukarı çekti.

Bugün ise Bakan Berat Albayrak yıl sonu enflasyonu beklentisini 20.8 olarak açıkladı.

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