Samanyolu Haber /Gündem / 'Bakalım Erdoğan OHAL'i kaldıracak mı?' /25 Haziran 2018 12:15

'Bakalım Erdoğan OHAL'i kaldıracak mı?'

AP Türkiye raportörü Kati Piri, seçim sonuçlarının hâlâ Türkiye'de değişim için güçlü bir taban olduğuna işaret ettiğini" söyledi ve "Bakalım Erdoğan OHAL'i kaldıracak mı?" diye sordu

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Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri dün yapılan seçimleri Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Seçim sürecinin adil olmadığını belirten Piri "her ne kadar OHAL altında, yanlı basın ortamında ve eşitsiz koşullarda yapılmış olsa da Erdoğan seçimleri kazanmayı başardı" dedi ve ekledi:

"Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem."


HDP'NİN BARAJI AŞMASI BAŞARI

HDP'nin barajı aşmasının önemli olduğunu vurgulayan Piri "Cumhurbaşkanı ve 10 milletvekili hapishanede, 4000 aktivisti tutuklu olani yüz civarında belediye başkanı uzaklaştırılmış, ülkenin güney doğusunda seçim sandıklarının yerinin değiştirilmiş bir ortamda HDP yüzde 10 barajını aşmayı başardı" diye yazdı.

Piri, yeni meclsin daha fazla temsil gücüne sahip olsa da AKP-MHP çoğunluğunda olacağına da dikkat çekti. 


ERDOĞAN'A: OHAL'İ KALDIRACAK MISINIZ?
AP Raportörü hâlâ Türkiye'de demokratik direncin güçlü olduğunu belirti ve Erdoğan'a "OHAL'i kaldıracak mısın?" diye sordu: 

"Bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sözünü tutup OHAL'i kaldıracak ve tekra hukuk düzenine dönecek mi? Hapishanelerdeki onbinlerce insan adil yargılanmayı bekliyor."

"İlk sonuçlar Türkiye'deki politik muhalefetin dirençli olduğunu gösteriyor. Bu hâlâ Türkiye'de değişim için güçlü bir taban olduğu anlamına geliyor.  Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek muhatap olmadığını dikkate almalı" 
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