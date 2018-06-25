'Bakalım Erdoğan OHAL'i kaldıracak mı?'

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri dün yapılan seçimleri Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Seçim sürecinin adil olmadığını belirten Piri "her ne kadar OHAL altında, yanlı basın ortamında ve eşitsiz koşullarda yapılmış olsa da Erdoğan seçimleri kazanmayı başardı" dedi ve ekledi:





"Son derece demokratik olmayan cumhurbaşkanlığı sisteminin hayata geçirilmesinde son engel de kalkmış oldu. Bu, Avrupa Birliği üyelik müzakereleriyle kesinlikle uyumlu olmayan bir sistem."