Bakalım bu sefer de amacına ulaşabilecek mi?

Basri Doğan / Hollanda*

Haber-Yorum





Hollanda'yı söylemleri ve açıklamaları karıştıran rektör





Hollanda'da Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) Rektörü Prof. Ahmet Akgündüz'ün Akit Tv'de muhalif kesimlerin Kur'ana göre ölüm cezası alması gerektiği, 15 Temmuz kurgu darbesinden sorumlu tuttuğu Hizmet Hareketi mensuplarının da öldürülebileceğini söylemesi Hollanda'da gündem olur iken, ismi Hollanda'yı karıştıran rektör olarak tarihe geçti.





"DEVLETİN TEMSİCİSİ OLARAK GÖRMESİ"





Aslında Akgündüz'ün bu söylemleri belli periyotlar ile oluyor. Kendisini gündemde tutacak kesimleri iyi belirleyip hedef alarak, sürekli gündemde kalma ve kendini öne çıkarma hamlelerini yapıyor. Rotterdam İslam Üniversitesi'nin ilk rektörü olduğu 2000'li yıllarda ilk önce kadınların dövülmesi konusunda, Ermeniler, Kürtler, Aleviler ve son olarak da Hizmet Hareketi'ne yönelik nefret söylemleri konusundaki açıklamaları, güya -kendisini AKP rejimine yakın göstererek- kendini Türk Devletinin temsilcisi konumunda görmesinden kaynaklanıyor.





BATIDAKİ FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ





Aslında Ahmet Akgündüz tahrik yolu ile kendine bir zemin bulma çabası içerisinde. Daha doğrusu kafası karışık ve neyi istediğini, neye sahip olmak istediğini tam bilemiyor. Bir çabalama içerisinde... Akgündüz bu söylemleri ile Batı'daki fikir özgürlüğünden yararlanıp, sınırları sonuna kadar zorlamayı tercih ediyor. Bu özgürlüğü kullanarak sürekli olarak kendisini gündemde tutma çabasında bulunuyor. Bu sayede 'biz devletçiyiz. Devleti biz temsil ediyoruz' söylemleri ile Rotterdam'da rektörü olduğu İUR üniversitesine hem maddi destek, hem de öğrenci desteği almaya çalışıyor.





NEGATİF SÖYLEMLER İLE GÜNDEMDE KALMASI





Akgündüz, sürekli kriz ortamından nemalandığı için, ilgisi olsun-olmasın her konuda her soruya makamını kullanarak cevap vermeye çalışıyor. Daha doğrusu medyatik olmak zorunda. Ayakta kalmak ve gündemde olmak için. Şimdi başta Hollanda'daki devlet televizyonu NOS olmak üzere, RTL, Telegraaf, Volkskrant ve Algemeen Dagblad gazetelerinde bu negatif söylemi ile gündemde. Yarın aleyhinde soruşturma derinleştirilip savcılık kararı ile mahkemede hesap vermeye çıktığı zaman da, ''bakın bizi dışlıyorlar. Irkçılar'' v.b açıklamalar bulunarak AKP rejiminin desteğini almaya çalışacaktır.





TOPLUMDA KUTUPLAŞMA





Maalesef Avrupa'daki Türk insanının derin bir dini alt yapısının olmaması nedeni ile Avrupa'da bir 'titr sahibi' olan Akgündüz gibi kişilerin sözlerinden etkilenip onun gibi düşünmeleri toplumdaki kutuplaşmayı artıracaktır. Kendisini yakinen tanıyanlar, kendisi işine gelen konularda ilgili zannettiği ayetleri kullandığını, işine gelmediği konularda sustuğuna dikkat çekerek onu iki şahsiyetli biri olarak değerlendiriyorlar.





AKP REJİMİNİN İYİ DEDİĞİNE İYİ, KÖTÜ DEDİĞİNE KÖTÜ





Akgündüz'ün menfaat merkezli bir kafa yapısı olduğundan şu an Türkiye'deki AKP iktidar sisteminin 'iyi dediğine iyi, kötü dediğine kötü' demek zorunda. Bu geçmişteki Ermeni, Alevi ve Kürtler ile ilgili tartışmalardaki söylemlerinde açık ve bariz şekilde görülüyor. AKP rejiminin düşman gösterdiği kendisine muhalif medya ve ajansları da hedef almaktan geri durmayan Akgündüz benim haber yaptığım, temsilcisi olduğum Cihan Haber Ajansı'na da aynı iftirayı atmıştı.





AKGÜNDÜZ'ÜN CİHAN HABER AJANSINA İFTİRASI TUTMAMIŞTI





Olay aynen şöyle gelişmişti: Akgündüz, "Rotterdam İslam Üniversitesi’nin verdiği geleneksel iftarı bile yalan haber yaparak başka bir kurum vermiş gibi haber yaptılar" diyerek Cihan Haber Ajansı'na, özelde ise bana iftira atmıştı. Akgündüz'ün bu söylemi gerçeği yansıtmadığı net şekilde ortaya çıktı. Çünkü Cihan’ın haberine konu olan iftarın, Rotterdam İslam Üniversitesi’nin o dönem 30 Haziran’da düzenlediği iftarla ilgisi yoktu. Cihan, 29 Haziran'da farklı kurumlarca tertip edilen başka bir iftarı haberleştirmişti. Söz konusu haberde paylaşılan fotoğraf ve görüntülerle de sabit olan bu gerçek, basit bir araştırmayla anlaşılabilecekken, Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Akgündüz’ün daha da ileri giderek " Müslümanlar! Cihan Haber Ajansı’ndan bir haber okuduysanız yüzde 50 yalan olma ihtimali vardır, dikkat ediniz! " şeklinde bir iftirada bulunması hayretle karşılanmıştı. Akgündüz’ün çarpıtıldığını iddia ettiği Rotterdam İslam Üniversitesi iftarına davetli olmayan Cihan’ın böyle bir haber yapması zaten mümkün değildi.Çünkü haberi yapan muhabir ben idim. Hızını alamayan Akgündüz’ün, Cihan'ın haberini 1 Temmuz’da yayınlayan bir internet sitesini de “basiretsizlikle” suçlaması ilginç bulunmuştu. Eleştiriler üzerine facebook sayfasındaki mesajını Akgündüz silerek aslında kendisini de yalanlamıştı. Bu sayede yine AKP rejimine yakın görünerek yalan ve iftiraya başvurarak gündemde kalmıştı.





AKGÜNDÜZ'DEN HIRSIZLIĞA PRİM





Belli dönemlerde unutulduğu anlarda, AKP rejimini ortaya attığı konulara destek amaçlı olarak açıklamalarda bulunan Akgündüz 17-25 aralık yolsuzluk konularında ise 2 Temmuz 2014 tarihinde ki açıklamasında " Eski hükümetler, milletin malının yüzde 80'ini yiyorlar ve kalan yüzde 20 ise yol parasına bile yetmiyordu. Tayyip Bey'in hükümetleri ve bürokratları ise, yüzde 20'sini yediler; ancak yüzde 80'ini millete harcadılar " diyerek yolsuzluğa açık destek vererek havuz medyası tarafından olumlu, muhalif medya tarafından ise olumsuz haberler ile gündeme gelmişti.





AKGÜNDÜZ'DEN " ALEVİLERDEN KIZ ALINMAZ, KIZ VERİLMEZ, PİŞİRDİKLERİ YENİLMEZ"





Ahmet Akgündüz AKP rejimine yakın sitelerde yayımladığı yazılarda Alevilere hakaret etmekten de geri durmamıştı. Akgündüz'ün 'Alevilerden kız alınmaz, kız verilmez, pişirdikleri yenmez' açıklamasından sonra, Hollanda'daki Alevi Dernekleri Federasyonu "Alevilere karşı kin, nefret ve aşağılama propagandası yürüten Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü Prof. Ahmet Akgündüz’ü insanlık adına kınıyor ve derhal görevinden alınmasını talep ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.





HOLLANDA EĞİTİM BAKANI ÖZEL BİR KOMİTE AKGÜNDÜZ AÇIKLAMASINI İNCELEYECEK





Aleviler ilgili açıklamasının ardından geçen 3 yıl sonunda gündem kalmak ve yeni bir gündem oluşturmak için Hizmet Hareketi mensuplarının öldürülmesi yönündeki açıklaması ile gündeme gelmeyi başardı. Ama bu defa bu söylemi ile Hollanda'nın her kesiminden tepki çekti. Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Ahmet Akgündüz'ün ifadelerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü, bir televizyonda Türk devletinin muhaliflerinin Kuran'a göre ölüm cezası alması gerektiğini söyledi. Eğitim Bakanı, "Gerekirse, Akgündüz’ün rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunu geri çekeceğim. Bunlar korkunç ifadeler" dedi ve ilave olarak özel bir komite ifadeleri inceleyecek, tam olarak ne söylendiğini belirleyecek ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek " dedi.





Bakalım her kriz ortamında medyada gündemde kalarak kendisinin rektör olduğu üniversiteye (IUR) maddi ve öğrenci desteği alan Akgündüz bu sefer de bunu başarabilecek mi?





*Hollanda eski CİHAN Haber ajansı temsilcisi/ Gazeteci







