Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'yle ilgili yorum yapması mahkeme kararıyla yasak /01 Haziran 2019 11:44

Bahçeli'yle ilgili yorum yapması mahkeme kararıyla yasak

Ulusalcı faşist gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında mahkemeden Devlet Bahçeli hakkındaki yorumlarına tedbir kararı alındı.

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Geçen hafta üç kişi tarafından dövülen Sabahattin Önkibar hakkında Devlet Bahçeli’ye ilişkin yorum ve açıklamaları konusunda tedbir kararı alındı.

Karar, MHP’nin yaptığı tedbir başvuru üzerine alındı. 
 
Sabahattin Önkibar hakkında darp edilmesinin hemen ardından MHP tarafından suç duyurusunda bulunulmuştu. Ancak alınan tebdir kararının bu başvuruyla değil daha önce yapılan başka bir başvuru ile ilgili olduğu öğrenildi.

Bahçeli’nin avukatı Nizameddin Kocabey tarafından yapılan açıklamada başvurunun Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildiği ve Önkibar hakkında “tedbir kararı” verildiği belirtildi. Kocabey açıklamasında, “Önkibar daha önce müvekkil hakkında bir kitap yazmış ve bu kitap, müvekkilin kişilik haklarına saldırı niteliğinde isnat ve ifadeler içerdiğinden mahkeme kararıyla kitabın dağıtımı durdurulmuş, dağıtılanlar toplatılmış; Ankara Bölge adliye mahkemesi ise Önkibar’ın istinaf talebini esastan ve gerekçeli bir şekilde reddetmişti. Önkibar’ın bu mahkeme kararlarını arkadan dolanma girişimi engellenmiştir. Sabahattin Önkibar’ın mahkeme kararını uygulamaması halinde, hakkında cezai müeyyide tesis edilmesi için gerekli müracaatlar yapılacaktır” ifadelerini kullandı. 
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