Samanyolu Haber /Politika / Bahçeli'ye hediye: Kesik kurt kafası /02 Ocak 2019 03:23

Bahçeli'ye hediye: Kesik kurt kafası

71 yaşına giren Devlet Bahçeli'ye kesik doldurulmuş kurt kafası hediyesi edildi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye doğum gününde Kazakistan Halter Federasyonu Onursal Başkanı Kayrat Turlıhanov tarafından doldurulmuş kurt kafası gönderildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 71 yaşına girdi. Cumhuriyet’in haberine göre MHP Genel Merkezi’nde partililer tarafından kutlamaları kabul eden Bahçeli, Kazakistan eski Semey Valisi ve Kazakistan Halter federasyonu Onursal başkanı Kayrat Turlıhanov’un doldurulmuş kurt kafası hediyesini kabul etti.

1 Ocak 1948 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Bahçeli, 71 yaşına girdi.
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