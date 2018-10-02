Samanyolu Haber /Ekonomi / Bahçeli'ye göre ekonomik yangın söndü, sönüyor /02 Ekim 2018 13:14

Bahçeli'ye göre ekonomik yangın söndü, sönüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz kurlarıyla ilgili "ekonomik yangın söndü, sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak?" dedi

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Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, döviz kurlarında yaşanan gerilemeye değindi. "Ekonomik yangın söndü, sönüyor" diyen Bahçeli, "Yapılan zamlar ne olacak? Hükümet fırsatçıları belirlemeli" ifadesini kullandı:

''Ekonomik fırtınaya tutulduğumuz andan bu yana fırsatçılık yapan kim varsa ne paylaşmayı ne bölüşmeyi idrak ve özümsememiş utanmazlardır. Vatandaşlarımız ne yerim derdindeyken kur artışını fırsata çevirenlerin nasıl bir vicdanları vardır? Ekonomik yangın söndü sönüyor. Yapılan zamlar ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Stokçuluk yapanlara, yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı? Nedir bu içimizdeki haşeratlardan çektiklerimiz? Kötü günlerde sesi duyulmayandan hiç milli şahsiyet çıkar mı? İnsanlık bunlardan çok zarar görmüştür. Komşunun evi yanarken mutlu olamayız. Bugün dünyada sayıları 850 milyona yaklaşan insan gece yatağa aç giriyor. Bir tarafta doymayan yüz milyonlar, diğer tarafta obezliğine çözüm arayan bir azınlık vardır. Malum küresel çelişki her geçen gün kökleşmektedir.''

'İSTANBUL DIŞINDA HER YERDE ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ'

— Belediye başkanlarımızı merkez yoklamasıyla belirleyeceğiz. İstanbul dışında her yerde adaylarımızı çıkaracağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan kibir yuvalarını, bedbahtları ciddiye almayacağız. İşimize bakacağız. Sabrımızı taşırırlarsa unutmasınlar ki biz de gafile söyleyecek söz bitmez.

 

 
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