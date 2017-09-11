Samanyolu Haber /Politika / En yakınındaki kişiden istifa şoku /11 Eylül 2017 11:42

En yakınındaki kişiden istifa şoku

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü olarak yıllarca görev yapan Ömer Karakaş seçim kuruluna dilekçe vererek MHP'den resmen istifa ettiğini duyurdu.

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MHP'de yıllarca görev alan Ömer Karakaş, iki yıl önce Meral Akşener’e destek olma kararı almıştı. Karakaş, bugün istifa ederek MHP’deki aktif üyeliğinden ayrılmak istediğini beyan etti.

Sözcü'den Funda Korkmaz'ın haberine göre parti üyeliğinden istifa eden Karakaş, bugün Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na verdiği istifa dilekçesinde "Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım ve sevdam olan ülkücülük fikrine her zaman hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Ayrıca Karakaş’ın Meral Akşener’in hareketine destek verdiği ve yeni kurulacak partide aktif bir rol alacağı biliniyor.
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