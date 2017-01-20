Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'ye Bilal yerine 5 bakanlık! /20 Ocak 2017 09:15

Bahçeli'ye Bilal yerine 5 bakanlık!

Yeni anayasada MHP desteğini alan AKP'nin, referandumda da ülkücü tabana yönelik mesaj için MHP'lileri kabineye alacağı konuşuluyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir” açıklaması bu beklentiyi artırdı. Kulislerde 2019 seçimlerine kadar MHP'nin de 4-5 bakanla hükümete alınacağı, 2019'da hayata geçecek cumhurbaşkanlığı sisteminde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor. Oysa düne kadar Bahçeli "Ver Bilal'i al başkanlığı" diyordu.

Namertçe, soysuzca...

Bilal yerine 5 bakanlık!

Başbakan Yıldırım’ın “Kabinede MHP’li bakan da olabilir” açıklaması, AKP-MHP koalisyonuna kapı açtı. Kulislere göre 4-5 MHP’li kabineye alınacak, Bahçeli cumhurbaşkanı yardımcısı olacak...

Yeni anayasada MHP desteğini alan AKP'nin, referandumda da ülkücü tabana yönelik mesaj için MHP'lileri kabineye alacağı konuşuluyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın, “Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP'ye yakın, MHP'li bakanlar atanabilir” açıklaması bu beklentiyi artırdı. Kulislerde 2019 seçimlerine kadar MHP'nin de 4-5 bakanla hükümete alınacağı, 2019'da hayata geçecek cumhurbaşkanlığı sisteminde ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı konuşuluyor.

“50 VEKİL MHP'NİN…”

2019 seçimlerinden sonra bakanları cumhurbaşkanı belirleyecek. Bu aşamada cumhurbaşkanı vekil olmayan isimler bakan olarak atayacak. Bu atama sırasında da, MHP kökenli isimlerin kabineye alınabileceği konuşuluyor. MHP liderinin yeni anayasaya neden “evet” dediği konusunda da, kulislerde şu senaryolar gündeme getiriliyor: “İktidar, MHP ve HDP'nin barajı geçemeyeceğini hesapladı. 2017'de erken seçim yapıp, en az 400 vekille TBMM'ye gelmeyi hedefledi. MHP ise 2019'a kadar seçim yapılmaması kaydıyla anayasa değişikliğine ‘evet' dedi. 2019'da MHP kendini güçlü hissetmezse AKP listelerinden Meclis'e girmeyi hedefliyor. 550 olan vekil sayısı 600'e yükseliyor. 50 kişilik kontenjan, 2019'da MHP'ye tanınacak.”

BAHÇELİ: HABERİMİZ YOK

Bahçeli ise Meclis'te dün gazetecilere kimseyle pazarlık yapmadıklarını söyledi. MHP lideri, “MHP milletin talepleri doğrultusunda anayasa değişikliği kararı aldı. Karanlıkta göz kırptılarsa bizim haberimiz yok. Kasıtları AKP içindeki MHP kökenli vekillerse onlar zaten AKP içinde. Referandum kampanyamızı ‘evet' üzerine kuracağız” dedi. MHP lideri, “Teklif gelirse ne yapasınız?” soruna ise “2019'a 3 yıl var. Kim öle kim kala” yanıtını verdi.
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