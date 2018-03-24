Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu /24 Mart 2018 17:47

Bahçeli'nin yeni yönetimi belli oldu

MHP'de kurultayın ardından 'A takımı' olarak nitelendirilen Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu.

SHABER3.COM

MHP’de 18 Mart’ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kongre’de yenilenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi; toplantıda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin yeni A takımı belli oldu.

Başkanlık Divanı’na yedi yeni isim katıldı.


75 KİŞİLİK MYK TOPLANTISI YAPILDI

MHP Kongresi’nin ardından 75 kişilik MYK ilk toplantısını yaptı. Toplantının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin A takımı olarak nitelendirilen 15 kişilik Başkanlık Divanı açıklandı. Başkanlık Divanı’nda şu isimler yer aldı:
Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, İsmet Büyükataman, Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya.”

4 İSİM KONGREDE ÇİZİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlık Divanı’nda bulunan Şefkat Çetin, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Oktay Öztürk ve Mehmet Günal’a Kongre’de oylamaya sunulan MYK listesinde yer vermemişti. Kongre sonrası da Başkanlık Divanı üyesi eski milletvekili Ruhsar Demirel’in liste dışı bırakılması dikkat çekti.

BAŞKANLIK DİVANI’NDA 7 YENİ İSİM

Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman’la yola devam kararı alan Bahçeli, Başkanlık Divanı’nda 7 yeni isme yer verdi. Bu isimler, Fethi Yıldız, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan ve Fatih Çetinkaya oldu.

YENİ DİVAN ÜYELERİ KİMDİR?

Başkanlık Divanı’na seçilen Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter ve Deniz Depboylu halen MHP Milletvekili olarak Meclis’te görev yapıyor. 80 öncesi Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış olan avukat Fethi Yıldız ise daha önce Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı yapmıştı. Kızılcahamam Belediye Başkanlığı yapmış olan Yaşar Yıldırım, parti teşkilatlarında görev alırken yeni üyelerden Prof. Dr. Sefer Aycan ise 7 Haziran seçimlerinde MHP Kahramanmaraş milletvekili olarak Meclis’e girmişti.
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