Bahçeli'nin seçim öncesi mafya sevgisi depreşti... Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti...

Seçim öncesi ilk olarak başta Alaattin Çakıcı olmak üzere yer altı dünyasının ünlü isimleri için af isteyen Devlet Bahçeli Çakıcı'ya bir heyet göndermişti.. Şimdi de kendisi ziyaret etti...











MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yı ziyaret ettiğini açıkladı.







"Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli, rahatsızlanan Alaattin Çakıcı’yı tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret ediyor" diyen Yalçın, buluşmadan fotoğraflar paylaştı.



