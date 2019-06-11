Bahçeli'nin İstanbul planı belli oldu

31 Mart seçimlerinin iptal sürecinde "Seçimler iptal edilmelidir, iptal olursa mitili İstanbul'a atacağım" diyen Devlet Bahçeli, 23 Haziran için çalışmalarına 14 Haziran'ta başlayacak. Açıklamayı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptı.





Muhalefet partilerinden gelen "Bahçeli mitili atacağım demişti, nerede mitil" çıkışlarının ardından MHP'den gelen açıklamaya göre Bahçeli 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacak.





MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yazılı açıklama yaptı, İstanbul'a konuşlanan Divan ve kurul üyeleriyle milletvekilleri başta olmak üzere MHP teşkilatlarında görevli herkesin, strateji doğrultusunda çaba gösterdiğini, seçimlerin cumhur ittifakı lehine sonuçlanması için çalıştığını söyledi.





"MHP teşkilatları tam manasıyla mitili İstanbul'a atmıştır, adeta İstanbul'a karargah kurmuştur. İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Sayın Genel Başkanımız, şehirdeki hemşeri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir."





Yalçın, "MHP'nin, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla il çapındaki siyasi faaliyetlerini Cumhur İttifakı'nın kararlı, tavizsiz ve sarsılmaz bir ortağı olarak, büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve ciddiyetle sürdürdüğünü" belirtti.





MHP'nin seçim çalışmalarının, cumhur ittifakının diğer ortağı AK Parti'nin seçim programıyla uyum içerisinde devam ettiğini söyleyen Yalçın, "İstanbul'da seçimin merkezinde konuşlanan MHP, İstanbul halkıyla sahada iç içe, çarşıda pazarda yan yanadır" dedi.





"Anadolu'nun kadim gelenekleriyle beraber yaşama iradesini de özünde yaşatan İstanbul halkı, kendi geleceğini netameli rüzgarlara teslim etmeyecektir. Yüzyıllardır gözü gibi koruduğu, üzerine titrediği milli değerleri korumak için titiz davranacaktır."





(Independent Türkçe)





