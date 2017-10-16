Bahçeli'nin hesabıyla bile imkansızdı ama AKP yaptı!

HDP'nin RTÜK'teki üyeliğini AKP aldı





Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK’te (Radyo televizyon Üst Kurulu) görev süreleri sona eren 3 üyelik için seçim yapıldı. Seçimin sonunda AKP kontenjanından 2, CHP kontenjanından 1 üye belirlendi. Yeni seçilen üyelerle birlikte 36 milletvekili bulunan MHP’nin RTÜK’te 2 üyesi bulunurken, 54 milletvekili bulunan HDP’nin üyesi kalmadı.







RTÜK üyeleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekili sayılarına göre belirleniyor. 7 Haziran 2015 seçiminde MHP ve HDP milletvekili sayısı eşit olunca bu partilere düşen üye sayısıyla ilgili seçimin kura yerine Meclis Genel Kurulu’nda oylamayla yapılmasına karar verildi. Böyle olunca RTÜK üyeliğinde dağılım AKP 4, CHP 2, MHP 2, HDP 1 oldu.





1 Kasım seçimlerinin ardından ise Meclis’teki sandalye dağılımı değişti. AKP’nin RTÜK üyeliğindeki kontenjan sayısı 4’ten 5’e çıktı. Meclis Başkanlığı da RTÜK’ten boşalan 2, 4 kasımda boşalacak 1 üyelik için yapılacak seçimde 2 üyenin AKP kontenjanından, 1 üyenin CHP kontenjanından seçilmesine karar verdi.





Meclis Genel Kurulu belirlenen bu kontenjanlar doğrultusunda yeni üyeleri bellirlemek için seçim yaptı. Seçim öncesi bu duruma tepki gösteren HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yapılan seçimin Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, Meclis Başkanlığına iade edilmesini istedi. RTÜK üyelerinin siyasi partilerin sandalye sayısına göre belirlendiğine dikkat çeken Önder, “31 vekille 1 üyemiz vardı. Şimdi bunun 2 katı milletvekilimiz var ama RTÜK’te üyemiz kalmayacak” dedi.





HDP TASFİYE EDİLİYOR





Boşalan üyelikler için Temmuz ayında yapılması gereken seçimin bugüne bırakılmasını, RTÜK’te oy nisabını ele geçirme operasyonu” olarak nitelendiren Önder, HDP’nin kamusal alandan, siyasetten tasfiye edilmek istendiğini söyledi, “Bu bir tenezzül meselesidir, bunu ayıplıyoruz” dedi.





Önder’in açıklamalarının ardından usul tartışması açıldı. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, RTÜK üyelerinin 6 yıllığına seçildiğini, TBMM görevden alamayacağı için yapılan işlemin doğru olduğunu savundu.





“ZURNANIN DETONE OLDUĞU YER”





Tekrar söz alan Önder, üyelik seçiminin neden zamanında yapılmadığını sordu, “Bu kadar hakkına düşkündün, neden üyeni zamanında seçmedin? Zurnanın detone olduğu yer burası. Bu kabul edilemez” dedi.





CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise CHP’nin mayıs ayından bu yana boş olan kontenjanı için seçim yapılarak mağduriyetinin giderildiğini ama yeni bir mağduriyet ve eşitsizlik yaratıldığını söyledi. 34 milletvekiline 2, 60 milletvekiline 0 üyeliğin sistemin yanlışını ortaya koyduğunu söyleyen Özel, “Ya tenezzül etmeyip bir fedekarlıkla çözüm üreteceksiniz ya da anayasaya ters düşmeyecek bir yöntem belirleyeceksiniz” çağrısı yaptı.





RTÜK’E YENİ 3 ÜYE





Usul tartışması sonuç vermedi. Yapılan seçimlerde RTÜK üyeliklerine AKP kontenjanından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin ile eski RTÜK üyesi Taha Yücel, CHP kontenjanından CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı seçildi.