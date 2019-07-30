Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan 'özür dileme' videosu tepki topladı /30 Temmuz 2019 12:35

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek tarafından paylaşılan 'özür dileme' videosu tepki topladı

MHP'iler Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan İYİ Parti Kurucu Üyesi Davut Sevinç’i dağa kaldırıp özür dilettiler ve Videoya çekip sosyal medyada yayınladılar

Bahçeli'yi eleştiren kişiyi dağa kaldırıp özür dilettiler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, kişisel Twitter hesabında paylaştığı görüntü nedeniyle tepki topladı. Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan bir şahsın özür dilediği görüntülerle ilgili sosyal medya kullanıcıları savcılığı göreve davet etti.
Çiçek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen bir şahsın dağlık bir alanda Devlet Bahçeli'den özür dilediği görüntüleri "Koskoca adamsın, madem böyle özür dileyeceğin hallere düşecektin niçin MHP Lideri ve ülkücülerle ahlaksız yorumlarla muhatap olursun?" sözleri ile paylaştı.
 
Görüntü tepki topladı

Görüntülerde isminin Ahmet olduğu belirtilen bir kişi yanında bulunan şahsa MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından söylediği sözlerden ötürü özür diletiyor. Görüntülerdeki kişi yanında bulunan Ahmet ismindeki şahıs ile, "Bu sabah sosyal medya Twitter"da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli hakkında yaptığım paylaşım yanlış anlaşılmalara vesile olmuştur. Bu yaptığım hatayı düzeltmek istedim fakat hesabım askıda kaldığı için yapamadım. Kendisinden, ülkücü camiadan özür diliyorum, Genel Başkanımızın elini öpüyorum buna vesile olan Ahmet kardeşime, ağabeyime teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için" sözleri ile kameraya çekiliyor.
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