Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin çıkışına Yıldırım'dan yorum /11 Haziran 2019 12:42

Bahçeli'nin çıkışına Yıldırım'dan yorum

AKP adayı Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin son çıkışlarını değerlendirdi. Yıldırım, "Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

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İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin olarak, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar Cumhur İttifakı adayı için, benim için bütün teşkilatı ile çalışmaya devam ediyorlar. Bunun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" ifadelerini kullandı. 

Yıldırım, Diyarbakır'da söylediği "Kürdistan" sözleri ile ilgili olarak ise "Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bu bölgelerde Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığı için büyük mücadele başlattı" şeklinde konuştu. 
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