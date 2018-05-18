Bahçeli'nin affettirmeye çalıştığı kişiler kimler?

Adalet Bakanlığı’nın suç gruplarına göre cezaevindeki hükümlü ve tutuklu istatistiklerine dikkat çeken Avukat Aslı Kazan, “Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün suç istatistiklerine bakınca pek “gariban” sayılmazlar. Ancak Devlet Bahçeli’nin garibanlarının “isyan” potansiyeli epey yüksek. Devlet Bahçeli’nin ısrarla af istediği “garibanlar” kim?”diye sordu.





Avukat Kazan’ın paylaştığı 2016 rakamlarına göre, Bahçeli’nin affedilecekler listesine girenlerin sayısı 187 bin civarında. Bahçeli, “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, F..ö’cüler hariç olmak üzere” ‘kader mahkumlarına’ af getirilmesi düşünülmeli” diyerek tartışmayı başlatmıştı.

Bahçeli’nin listesindekiler düştüğünde Adalet Bakanlığı’nın resmi istatistiklerine göre adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüsten 30 bin civarı, dolandırıcılıktan 6 bin, hırsızlıktan 42 bin, uyuşturucudan 35 bin, yağma ve gasp suçlarından 22 bin, yaralamadan 23 bin civarında mahkumun hapis yattığı görülüyor.

