Bahçeli'nin af talebine Erdoğan'dan cevap

Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendilerine yakın bir kısım kişiye af çıkarılması isteğiyle ilgili konuşan Tayyip Erdoğan,"Sayın Bahçeli'nin bu talebi kendisine aittir. Bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.





