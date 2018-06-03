Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin af açıklamaları cezaevlerini gerdi... Diyarbakır cezaevinde gerilim... /03 Haziran 2018 16:32

Bahçeli'nin af açıklamaları cezaevlerini gerdi... Diyarbakır cezaevinde gerilim...

Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde cezaevi yönetimi ve mahkumlar arasında gerginlik çıktığı iddiası üzerine mahkum yakınları cezaevine akın etti.

SHABER3.COM

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır -Ergani yolu üzerinde yeni yapılan Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde kalan mahkumlar cezaevi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bahçeye çıkıp sloganlar atarak görüş saatinde aileleri ile görüşmek istemedi. Mahkumların bahçede sürdürdüğü eylem devam ederken haberi alan birçok mahkum yakını cezaevine akın etti. İçeride kardeşi bulunan Veysi Aslan, şunları kaydetti:

“Kardeşim beni aradı. Burada bir ayaklanma başlayacak. Çünkü farklı muameleler var dedi. Saat 7’de sayıma çıkıyorlar. 9’a kadar gardiyanları bekliyorlar. Yemekler yenmiyor. Bir de hakaretler başlamış mahkumlara. Ağza alınmayacak laflar. Ondan dolayı çıkmış olay. Daha önce Kilis’teydi 3 gün önce bu cezaevine geldi. Mahkumlar bu düzensizliğe bir son verilmesi için toplanmış.”

 Af konusunda ısrarla çağrı yapan MHP lideri Devlet Baheli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada cezaevlerinde isyanlar çıkabileceğini iddia ederek bunun önüne geçilemeyeceğini ve bu yüzden af çıkarılması gerektiğini öne sürmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bahçeli'nin af açıklamaları cezaevlerini gerdi... Diyarbakır... Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Erdoğan'ın dövizinizi bozdurun çağrısına vatandaş ne dedi?

Bir anda yolun ortasına indi!

Bir anda yolun ortasına indi!

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

‘Muhalefet ikinci turu istiyor’ diyen Bozdağ’a cevap

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

Hocaefendi'yi kimler ziyaret etti, hangi bakan gece boyu randevu bekledi?

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

AKP'li belediye çöp kamyonuyla Akşener'in yolunu kesti

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Uzaya köprü yapılıyor ne düşünüyorsunuz?

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

Fakıbaba: Benim de çok şeyimde değil yani

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

AKPli'den Saadet Partili'ye: Ben senin kardeşin değilim

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan İnce'ye yüklendi, 2. Ordu komutanı alkışladı

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü

Erdoğan'dan bedelli askerlikte U dönüşü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:12