Bahçeli'nin af açıklamaları cezaevlerini gerdi... Diyarbakır cezaevinde gerilim...

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır -Ergani yolu üzerinde yeni yapılan Diyarbakır Ceza ve İnfaz Kurumu Kampüsünde kalan mahkumlar cezaevi şartlarının iyileştirilmesi amacıyla bahçeye çıkıp sloganlar atarak görüş saatinde aileleri ile görüşmek istemedi. Mahkumların bahçede sürdürdüğü eylem devam ederken haberi alan birçok mahkum yakını cezaevine akın etti. İçeride kardeşi bulunan Veysi Aslan, şunları kaydetti:





“Kardeşim beni aradı. Burada bir ayaklanma başlayacak. Çünkü farklı muameleler var dedi. Saat 7’de sayıma çıkıyorlar. 9’a kadar gardiyanları bekliyorlar. Yemekler yenmiyor. Bir de hakaretler başlamış mahkumlara. Ağza alınmayacak laflar. Ondan dolayı çıkmış olay. Daha önce Kilis’teydi 3 gün önce bu cezaevine geldi. Mahkumlar bu düzensizliğe bir son verilmesi için toplanmış.”





Af konusunda ısrarla çağrı yapan MHP lideri Devlet Baheli, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada cezaevlerinde isyanlar çıkabileceğini iddia ederek bunun önüne geçilemeyeceğini ve bu yüzden af çıkarılması gerektiğini öne sürmüştü.

