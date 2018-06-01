Bahçeli'den yeni af talebi

MHP lideri Bahçeli'den af çıkışıyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Bahçeli, cezaevinde yakınları bulunan aileleri parti genel merkezinde kabul etti.







Af talebini yineleyen Bahçeli, "Ramazan Bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum" diye konuştu.





Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından açıklama yapan Bahçeli, "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi?" demişti.





Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise af konusunun gündemde olmadığı belirtilmişti.