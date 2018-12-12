Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den tehdit gibi açıklama /12 Aralık 2018 12:43

Bahçeli'den tehdit gibi açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklama: Fransa'yı saran sarı yelek terörü gibi Türkiye için yeni bir kurgu planı yapanlar, yeni bir Gezi düşü kuranlar varsa kuşku yok ki pişman olacaktır.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sarı yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok ağır öder. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı'' dedi.

Bahçeli, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte açıklamalarından önemli satırbaşları:

-1 Nisan 2019 sabahı Türkiye’nin başına çorap örmek için hazırlık yapan, sarı rüyalar gören kimler varsa karşılarında bizi bulacaklar.

-Samimiyetle hareket edeceğiz, eften püften meselelere takılmayacağız. Cumhur İttifakı’nın ruhuyla Türkiye’nin prangalarını söküp atacağız

-Sarı yelek terörüne özenen varsa bedelini çok ağır ödeyeceklerini şimdiden ifade etmek isterim. Sarı yelek giyen çıplak yatmayı göze almalı.
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